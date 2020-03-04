Допилить сайт с помощью внутреннего API конструктора WIX (Corvid) и ин

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист, который разбирается во внутреннем языке программирования конструктора сайтов WIX. 

Необходимо создать уникальные, не шаблонные решения и настроить автоплатежи через API Яндекс.Кассы.

Необходимо настроить подобные вещи:

bit.ly/2T9ldcg

bit.ly/2TaWKn6

Для понимания стоимости давайте рассчитаем задачу: сделать аналогичную кнопку (bit.ly/2T9ldcg), которая ведет к оформлению покупки через автоплатеж API Яндекс кассы (нужно настроить API на автоплатеж: bit.ly/2v7wnXm).

Напишите за какую сумму возьметесь реализовать эту задачу. 

Справочная инфа по Corvid:

bit.ly/32tBIV1

bit.ly/390kFfv

4 года назад
willross
Иван 
54 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад