Сделать интеграцию сайта

на форуме SMF исправить глюк с двойным кликом и добавить функцию "цитрование выделенного" на форуме много интеграции с сайтом, форумные модули загружать нельзя (или крайне осторожно), [url=https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0]https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0[/url] описание задачи и форум тут логин Public пароль 33336666