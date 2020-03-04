Сделать интеграцию сайта

Требуется специалист по разработке сайтов, фреймворки, желательно yii. Разработка, поддержка сайтов. Примеры сайтов отправляю, надо делать подобные. сроки не важны, Общаясь только со специалистом напрямую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://domizkamny.ru/ интегрированы проекты https://housebox.by/
На новом сайте нужно сделать точно также, только эти проекты http://z500proekty.ru/
НУЖНО ИМЕННО ИСПОРТИРОВАТЬ ДАННЫЕ НА САЙТ
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