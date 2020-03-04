Сделать интеграцию сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://domizkamny.ru/ интегрированы проекты https://housebox.by/

На новом сайте нужно сделать точно также, только эти проекты http://z500proekty.ru/

НУЖНО ИМЕННО ИСПОРТИРОВАТЬ ДАННЫЕ НА САЙТ

4 года назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад