Создание сайтов

Веб-программированиеЗакрыт23 заявки815 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по разработке сайтов,

фреймворки, желательно yii.

Разработка, поддержка сайтов.

Примеры сайтов отправляю, надо делать подобные.

сроки не важны,

Общаясь только со специалистом напрямую

4 года назад
promo-spb
Сергей 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад