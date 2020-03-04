Создание сайтов

Игровой бот ВКонтакте. Язык не имеет значения. Нужно уметь накладывать картинки друг на друга при помощи кода. Всё остальное можем обсудить в ВКонтакте или телеграмме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по разработке сайтов,
фреймворки, желательно yii.
Разработка, поддержка сайтов.
Примеры сайтов отправляю, надо делать подобные.
сроки не важны,
Общаясь только со специалистом напрямую
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