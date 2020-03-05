PHP скрипт работы с API Яндекс Коллекций

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки286 просмотров
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Добрый день! Нужен работающий скрипт, который будет подключатьс к API яндекс коллекций, проходить авторизацию, создавать коллекцию и создавать карточки в ней. Всё, больше функционала пока не нужно. 

Лучше если это будет просто нативная отправка через запросов через curl, но и если найдете готовые библиотеки, то тоже не откажусь. 

PHP
4 года назад
AndreyAney
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад