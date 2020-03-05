Старший (Senior) фроненд разработчик (TypeScript, React, Redux, Gulp)

Ищем фронтенд девелопера.

Нам нужен специалист, готовый срочно выполнить заказ по проекту. Большая часть встроенного интерфейса у нас есть, но работает не очень качественно. Все проекты UX завершены, имеется большой объем кода. Нам нужен опытный senior инженер, который поможет быстро исправить и восполнить недостающую функциональность.

Требуемый опыт работы в JS не менее 10 лет. Важно быть готовым работать быстро под руководством нашего технического директора и старшего технического руководителя. Обязательно – экспертность в TypeScript, React, Redux, Gulp. Наша команда работает на английском и русском языках, поэтому знание английского - огромный плюс. Нам нужно, чтобы вы были готовы начать незамедлительно и быстро завершить работу. Также, вы, как эксперт, не только обладали глубокими знаниями, но и были в состоянии справиться с давлением и темпами.