Старший (Senior) фроненд разработчик (TypeScript, React, Redux, Gulp)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Ищем фронтенд девелопера.

Нам нужен специалист, готовый срочно выполнить заказ по проекту. Большая часть встроенного интерфейса у нас есть, но работает не очень качественно. Все проекты UX завершены, имеется большой объем кода. Нам нужен опытный senior инженер, который поможет быстро исправить и восполнить недостающую функциональность. 

Требуемый опыт работы в JS не менее 10 лет. Важно быть готовым работать быстро под руководством нашего технического директора и старшего технического руководителя. Обязательно  – экспертность в TypeScript, React, Redux, Gulp. Наша команда работает на английском и русском языках, поэтому знание английского - огромный плюс. Нам нужно, чтобы вы были готовы начать незамедлительно и быстро завершить работу.  Также, вы, как эксперт, не только обладали глубокими знаниями, но и были в состоянии справиться с давлением и темпами.

TypeScriptReact
4 года назад
natalya_yarkova
Яркова 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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