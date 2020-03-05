Требуется специалист по разработке сайтов, фреймворки, желательно yii. Разработка, поддержка сайтов. Примеры сайтов отправляю, надо делать подобные. сроки не важны, Общаясь только со специалистом напрямую
Старший (Senior) фроненд разработчик (TypeScript, React, Redux, Gulp)
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Ищем фронтенд девелопера.
Нам нужен специалист, готовый срочно выполнить заказ по проекту. Большая часть встроенного интерфейса у нас есть, но работает не очень качественно. Все проекты UX завершены, имеется большой объем кода. Нам нужен опытный senior инженер, который поможет быстро исправить и восполнить недостающую функциональность.
Требуемый опыт работы в JS не менее 10 лет. Важно быть готовым работать быстро под руководством нашего технического директора и старшего технического руководителя. Обязательно – экспертность в TypeScript, React, Redux, Gulp. Наша команда работает на английском и русском языках, поэтому знание английского - огромный плюс. Нам нужно, чтобы вы были готовы начать незамедлительно и быстро завершить работу. Также, вы, как эксперт, не только обладали глубокими знаниями, но и были в состоянии справиться с давлением и темпами.
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