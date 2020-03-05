Создание PHP Майлера с SMTP

Для проекта, необходимо разобрать GET/POST запросы авторизации и отправки email письма не которых почтовых сервисов, таких как: Yahoo AOL Web.de Yandex Самих сервисов много, более 10 нужно сделать. Полный список передадим разработчику. [b]Требование:[/b] GET/POST запросы авторизации и отправки письма и сразу последующая отправка письма. Чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется код PHP скрипта, который необходимо переделать с поддержкой SMTP.
Оригинал кода: https://pastebin.com/nXF0pLEr
На данный момент эл. письма не приходят ввиду гугловских фильтров, поэтому нужен SMTP. Чем скорее, тем лучше.
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