Перенос сайта и доработка

Есть сайт https://agenttorgi.ru/ он на WP и Элементоре, этот сайт замена сайту https://etp.center/ на Мегагруп, нужно сделать переезд первого сайта на второй, то есть поменять домен первого сайта на etp.center . Сайт на WP сверстан, но де

конца, а именно на нем не работает оплата Яндекс, (Яндекс касса есть на

втором сайте) нужно её подключить, нет СЕО описаний страниц, их можно

взять со второго сайта) нужно укратить блоки на основных страницах и

сделать блоки правильными, так как загружается сайт не корректно,

увидеть это можно на главной странице и странице финансирования.

Установить стили шрифтов, так как сейчас они на всех страницах разные,

влияет на загрузку сайта. По скорости сейчас меняется хостинг на более

быстрый, оптимизируются базы данных, код, сжимаются картинки (эти

моменты трогать не нужно) Сделать карту сайта, заменить всплывающие

формы, так как они сейчас увеличивают загрузку сайта, оптимизировать

созданные шаблоны - хедер, футер, преимущества, калькулятор займа - они

тоже долго подгружаются. Убрать лишние плагины - есть 2 плагина меню, 2

плагина форм, плагин футера и хедера, несколько этих плагинов не

используются, нужно понять какие и убрать их. Нужно заменить плагин

Яндекс метрики обычным кодом, он долго грузится.