Интеграция по Api с Goods.ru в insales

Для проекта, необходимо разобрать GET/POST запросы авторизации и отправки email письма не которых почтовых сервисов, таких как: Yahoo AOL Web.de Yandex Самих сервисов много, более 10 нужно сделать. Полный список передадим разработчику. [b]Требование:[/b] GET/POST запросы авторизации и отправки письма и сразу последующая отправка письма. Чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вот что, и это уже было реализовано на движке Ready Script – если слышали о таком.
Выгрузка заказов и всей НУЖНОЙ информации из него с goods.ru в лк движка (в данном случае insales) по API, а именно:
- автоматическое создание заказа в лк insales с теми же параметрами, что и в goods (имя клиента, состав заказа и количество позиций (больше чем есть в наличии у нас клиент заказать у нас не может, если ему нужно большее количество нежели чем у нас в наличии заказ на гудсе уходит в тот магазин, в котором есть нужное количество, статус заказа, стоимость товара – так как она может меняться на стороне гудс из-за их бонусов, дата отгрузки и адрес отгрузки.
Выглядело это вот так на ready script'e:
после оформления заказа на гудсе он попадал к нам в админку – и если у нас есть нужное количество (а оно как правило есть, так как происходит автоматическая выгрузка остатков по фиду) – мы его подтверждаем у себя в админке, статус подтверждения передается обратно по апи в гудс -там он так же подтверждается и меняет статус на подтвержден, далее передается на комплектацию – формируя наклейки для этого заказа, затем в гудсе автоматически комплектуется и меняет статус на отгрузку – при отгрузке заказ уже полностью скомплектован – статус снова передается в нашу админку под статусом «собран» либо «ожидает отгрузку», когда происходит физическая отгрузка, в нашей админке вручную меняется статус на «доставляется либо отгружен» и так же статус передается в гудс – отгружен.
Дополнительно уже было далее дописано, когда в гудсе статус меняется на «доставлен» – передается к нам так же на «доставлен».
Фактически это не сложно зная технические моменты
Нужна стоимость и сроки.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. С таким заказом могли бы помочь? Есть верстка сайта и необходимый функционал который надо сделать (разные готовые CMS не подходят. Сайт должен быть самопис). Ссылка на ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing[/url] Интересует сроки и цена.Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать страницу скачивания приложения с таймером, так как это реализовано на следующих сайтах: apk-top.net, 5apps.ru, mirandroidigr.ru, androidik.net. Мой сайт на DLE: androidr.ruВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Нужно изменить способ бронирования в авто шаблоне . Процесс бронирование через WooCommerce нужно добавить в существующий букинг минимальные периоды 1-2-3-4-5-6 месяцев и указать для каждого периода свою цену . Страница авто [url=http://zaymund-wordpress-4.tw1.ru/autos/fiat-bravo/]http://zaymund-wordpress-4.tw1.ru/autos/fiat-bravo/ [/url]Видео как должно работать [url=https://screencast-o-matic.com/watch/cYeebgxfGT]https://screencast-o-matic.com/watch/cYeebgxfGT[/url]Закрыт4 года назад
- $100
Сайт на WP 5 На сайте нужно сделать каталог компаний. На одной странице должен выходить список городов в таком виде [url=https://yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg]https://yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg[/url] Берем ТОП 50 самых населенных городов РФ При нажатии на город должна открываться страница: По аналогии [url=https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm]https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm[/url] но по проще -сверху карта города, ...Закрыт4 года назад
- $3
На woocommerce нужно доработь или переделать не большой скрипт выбора товара, пишите опыт в JS Подробности кандидату. бюджет фиксирован. Также напишу хороший отзывЗакрыт4 года назад
Есть сайт https://agenttorgi.ru/ он на WP и Элементоре, этот сайт замена сайту https://etp.center/ на Мегагруп, нужно сделать переезд первого сайта на второй, то есть поменять домен первого сайта на etp.center . Сайт на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $15
Ошибка при передачи значения actionpay=null вместо переменной (смотри скрин) Код пикселя на странице благодарности [code][/code] Код на странице лендинга: [code] [/code]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
надо зайти на этот сайтhttps://seo-akademiya.com/ есть рублика аудит сайтаhttp://joxi.net/LmGlEl4cJg3N72мне надо тоже самое на моем сайте ( после того как клиент заходит на сайт и вводит сайт надо что бы программа выдавала отчет по сайту а у ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется код PHP скрипта, который необходимо переделать с поддержкой SMTP. Оригинал кода: https://pastebin.com/nXF0pLEr На данный момент эл. письма не приходят ввиду гугловских фильтров, поэтому нужен SMTP. Чем скорее, тем лучше.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад