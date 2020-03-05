Интеграция по Api с Goods.ru в insales

Требуется вот что, и это уже было реализовано на движке Ready Script – если слышали о таком.

Выгрузка заказов и всей НУЖНОЙ информации из него с goods.ru в лк движка (в данном случае insales) по API, а именно:

- автоматическое создание заказа в лк insales с теми же параметрами, что и в goods (имя клиента, состав заказа и количество позиций (больше чем есть в наличии у нас клиент заказать у нас не может, если ему нужно большее количество нежели чем у нас в наличии заказ на гудсе уходит в тот магазин, в котором есть нужное количество, статус заказа, стоимость товара – так как она может меняться на стороне гудс из-за их бонусов, дата отгрузки и адрес отгрузки.

Выглядело это вот так на ready script'e:

после оформления заказа на гудсе он попадал к нам в админку – и если у нас есть нужное количество (а оно как правило есть, так как происходит автоматическая выгрузка остатков по фиду) – мы его подтверждаем у себя в админке, статус подтверждения передается обратно по апи в гудс -там он так же подтверждается и меняет статус на подтвержден, далее передается на комплектацию – формируя наклейки для этого заказа, затем в гудсе автоматически комплектуется и меняет статус на отгрузку – при отгрузке заказ уже полностью скомплектован – статус снова передается в нашу админку под статусом «собран» либо «ожидает отгрузку», когда происходит физическая отгрузка, в нашей админке вручную меняется статус на «доставляется либо отгружен» и так же статус передается в гудс – отгружен.

Дополнительно уже было далее дописано, когда в гудсе статус меняется на «доставлен» – передается к нам так же на «доставлен».

Фактически это не сложно зная технические моменты

Нужна стоимость и сроки.