Доработка сайта на WP

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь и у кого есть опыт работы с данным движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно доработать задачи по Тз на сайте Вордпресс (изначально темплейт).
Файл с ТЗ во вложении.
Сроки – Дедлайн 08.03
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