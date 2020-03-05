Доработка сайта WordPress

Есть готовый сайт на wordpress, необходимо внести ряд изменений.

1) Имеется рабочая выгрузка товаров с сайта поставщика ( порядка 15000), необходимо настроить выгрузку акционных товаров в отдельную страницу "акции" и доработать выгрузку всех товаров

2)Добавить несколько баннеров на сайт и настроить ссылки на новых и старых, уже имеющихся, баннерах.

3)Изменить всплывающую форму для сбора почт на новую с unisender (прописать код)

4)Изменить все Url на сайте (категории, подкатегории и товары) с кириллицы на латиницу с помощью специального плагина