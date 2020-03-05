Доработка сайта WordPress

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь и у кого есть опыт работы с данным движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт на wordpress, необходимо внести ряд изменений.
1) Имеется рабочая выгрузка товаров с сайта поставщика ( порядка 15000), необходимо настроить выгрузку акционных товаров в отдельную страницу "акции" и доработать выгрузку всех товаров
2)Добавить несколько баннеров на сайт и настроить ссылки на новых и старых, уже имеющихся, баннерах.
3)Изменить всплывающую форму для сбора почт на новую с unisender (прописать код)
4)Изменить все Url на сайте (категории, подкатегории и товары) с кириллицы на латиницу с помощью специального плагина
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно доработать плагин https://wordpress.org/plugins/gift-products-for-woocommerce/ - можно наверное и другой - но этот прост и отлично работает... Задача. Дарить клиентам подарки на сумму не превышающую определенный процент от стоимости заказа. Изменения плагина: 1. Gift rules - распространяется для заказов ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Реализовать 2 простых страницы на PHP и немного JS. Надо сделать на чистом PHP, без фреймворков, никаких баз данных и т.д, чистый ООП и как можно меньше JS. Данные живут только пока работаем со страницами, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
сайт на джумле . задание в описанииВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Нужно изменить дизайн карточки товара на вп. Задание в файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется вот что, и это уже было реализовано на движке Ready Script – если слышали о таком. Выгрузка заказов и всей НУЖНОЙ информации из него с goods.ru в лк движка (в данном случае insales) по API, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день. С таким заказом могли бы помочь? Есть верстка сайта и необходимый функционал который надо сделать (разные готовые CMS не подходят. Сайт должен быть самопис). Ссылка на ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing[/url] Интересует сроки и цена.Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать страницу скачивания приложения с таймером, так как это реализовано на следующих сайтах: apk-top.net, 5apps.ru, mirandroidigr.ru, androidik.net. Мой сайт на DLE: androidr.ruВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Нужно изменить способ бронирования в авто шаблоне . Процесс бронирование через WooCommerce нужно добавить в существующий букинг минимальные периоды 1-2-3-4-5-6 месяцев и указать для каждого периода свою цену . Страница авто [url=http://zaymund-wordpress-4.tw1.ru/autos/fiat-bravo/]http://zaymund-wordpress-4.tw1.ru/autos/fiat-bravo/ [/url]Видео как должно работать [url=https://screencast-o-matic.com/watch/cYeebgxfGT]https://screencast-o-matic.com/watch/cYeebgxfGT[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Сайт на WP 5 На сайте нужно сделать каталог компаний. На одной странице должен выходить список городов в таком виде [url=https://yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg]https://yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg[/url] Берем ТОП 50 самых населенных городов РФ При нажатии на город должна открываться страница: По аналогии [url=https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm]https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm[/url] но по проще -сверху карта города, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад