Разработать плагин для ОпенКарт

Т.з. выглядит так - Гугл документ

У пользователей разные id? поэтому в настройках плагина должно быть предусмотрено поле для внесения этого id (API key). Пример реализации в плагине для wp https://yadi.sk/i/_c_bvOwhIPaHIA

Есть уже три плагина (битрикс, джумла, вордпресс), смогу показать, если потребуется.