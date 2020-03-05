Разработать плагин для ОпенКарт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Т.з. выглядит так - Гугл документ

У пользователей разные id? поэтому в настройках плагина должно быть предусмотрено поле для внесения этого id (API key). Пример реализации в плагине для wp https://yadi.sk/i/_c_bvOwhIPaHIA

Есть уже три плагина (битрикс, джумла, вордпресс), смогу показать, если потребуется.

4 года назад
cheryukin
Дмитрий 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад