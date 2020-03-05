Дизайн Лендинга с пониманием конверсионных принципов и юзабилити

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Структура Лендинга по экранам:

- Первый экран

- Наши услуги / Виды массажа + всплывающие формы описания и заявки

- Зачем нужен массаж? Показания и чем полезен в привязке к Виду

- Отзывы клиентов (текст, видео если есть)

- О враче/массажистах

- О кабинете

- Контакты

- Открытые формы заявки/записи

- Блок вопросов/ответов

Интересуют сроки и стоимость.

п.с. Программирование не обязательно, но можете отдельно предложить.

Дизайн лендинга
4 года назад
kostykgrigoriy
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Фронт React разработчик в компанию США

    $1300

    Добрый день! Мы - американская туристическая компания TripShock.com.  Ищем опытного React фронтенд разработчика на полную ставку. Сейчас в нашей команде 15 бэкенд и фронтенд разработчиков, из них 1 русскоговорящий менеджер и 2 англоязычных. Большинство работают с ...

    React
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка плагина Gift Product

    Добрый день. Нужно доработать плагин https://wordpress.org/plugins/gift-products-for-woocommerce/ - можно наверное и другой - но этот прост и отлично работает...  Задача. Дарить клиентам подарки на сумму не превышающую определенный процент от стоимости заказа.  Изменения плагина: 1. Gift rules - распространяется для заказов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта WordPress

    Есть готовый сайт на wordpress, необходимо внести ряд изменений. 1) Имеется рабочая выгрузка товаров с сайта поставщика ( порядка 15000), необходимо настроить выгрузку акционных товаров в отдельную страницу "акции" и доработать выгрузку всех товаров 2)Добавить несколько баннеров ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать 2 простых страницы на PHP и немного JS

    Реализовать 2 простых страницы на PHP и немного JS. Надо сделать на чистом PHP, без фреймворков, никаких баз данных и т.д, чистый ООП и как можно меньше JS. Данные живут только пока работаем со страницами, ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция по Api с Goods.ru в insales

    Требуется вот что, и это уже было реализовано на движке Ready Script – если слышали о таком. Выгрузка заказов и всей НУЖНОЙ информации из него с goods.ru в лк движка (в данном случае insales) по API, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт

    Добрый день. С таким заказом могли бы помочь?  Есть верстка сайта и необходимый функционал который надо сделать (разные готовые CMS не подходят. Сайт должен быть самопис). Ссылка на ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing[/url] Интересует сроки и цена.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    4 года назад