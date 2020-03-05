Сделать страницы ЛК, верстка есть, простенький php

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь и у кого есть опыт работы с данным движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://remontpro.pro/
Верстка есть, вот дизайн
в задаче 2 цели, см во вложении
желательно ларавел
Пример ЛК https://my.tiu.ru/
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