Переделать строку поиска в интернет-магазине (OpenCart)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки186 просмотров
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задание во вложении

OpenCart
4 года назад
Yev62
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$6
1 день
Всё сделал как и обещал
Все хорошо! Адекватный и порядочный заказчик. Было приятно иметь дело) Доступное и понятное ТЗ. Рекомендую!