Необходимо организовать парсинг и вывод данных на страницах сайта с информацией по пользователям на основе JSON данных Подробнее в обсуждение Приветствуется, если уже есть опыт
Переделать строку поиска в интернет-магазине (OpenCart)
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задание во вложении
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