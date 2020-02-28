Необходимо организовать парсинг и вывод данных на страницах сайта с информацией по пользователям на основе JSON данных Подробнее в обсуждение Приветствуется, если уже есть опыт
Сделать компонент для Angular (по аналогии с имеющимся на js)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть решение на js - https://codepen.io/skovtun/pen/VwLvXPB
Нужно сделать аналог под Angular. Из библиотек - можно использовать nz-zorro, но лучше просто средствами ангуляра.
Обратите внимание, что центральный блок имеет фиксированную ширину (1200px), оцентрован и сжимается под действием левого, правого и обоих сайдбаров сразу при их открытии. Они не должны перекрывать контент.
При подаче заявки прошу указывать стоимость и сроки.
Желательно реализовывать в https://stackblitz.com/fork/angular.
Благодарю.
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