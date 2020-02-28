Сделать компонент для Angular (по аналогии с имеющимся на js)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки293 просмотра
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Добрый день!

Есть решение на js - https://codepen.io/skovtun/pen/VwLvXPB

Нужно сделать аналог под Angular. Из библиотек - можно использовать nz-zorro, но лучше просто средствами ангуляра.

Обратите внимание, что центральный блок имеет фиксированную ширину (1200px), оцентрован и сжимается под действием левого, правого и обоих сайдбаров сразу при их открытии. Они не должны перекрывать контент.

При подаче заявки прошу указывать стоимость и сроки.

Желательно реализовывать в https://stackblitz.com/fork/angular.

Благодарю.

Angular
4 года назад
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
valientino
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$15
1 день
Задача выполнена! Все сделано качественно, работой доволен.
Все отлично. По-больше бы таких адекватных людей.