Парсинг изображений и создание сайта на их основе

Добрый день!

Спасибо, что обратили внимание на мой заказ. Бюджет указан условный, он обсуждается.

Перед реализацией задачи с радостью готов обсудить ваши предложения по возможным способам реализации данного проекта (в голове пока Wordpress). Отвечу на любые уточняющие вопросы.

Нужно оценить возможность парсинга всех изображений с сохранением расположения по категориям трёх сайтов (либо парсинг только одного донора - первого; также необходимо проанализировать возможность парсинга и объединения изображений в единый каталог):

После этого необходимо оценить возможность создания файла импорта спаршенных изображений в CMS WordPress, либо на другую CMS (обсуждаемо). Изображения должны быть автоматически распределены по категориям и подкатегориям, в соответствии с тем, как они были расположены на сайтах-донорах.

ВНИМАНИЕ : дизайн и верстка не входят в данный проект. Они будут вам предоставлены отдельно.

Внешний вид сайта

Категории

В категориях необходимо выводить миниатюры подкатегорий с заголовком, количество записей в этой подкатегории.

Пример: http://www.supercoloring.com/coloring-pages/cartoons/teenage-mutant-ninja-turtles

На странице категории должна быть возможность добавить текст до и после изображений.

Записи

Каждое изображение - отдельная запись WordPress, либо кастомный тип, предложенный вами (либо другой вариант, который вы сочтете более подходящим для данной задачи).

На странице изображения должны быть кнопки:

Print it - клик по кнопке выводит окно печати изображения.

Download it - клик по кнопке активирует скачивание изображения в максимальном разрешении.

Поделиться в соц.сетях - обычные шеринговые кнопки. (можно реализовать плагином)

На каждом изображении должна быть кнопка Pin It, при клике на которую картинка публикуется в Pinterest с указанием её названия и ссылки на источник.

На каждой странице изображения, под изображением должен быть блок с картинками из той же категории.

Под блоком с изображением этой же категории должен быть блок со ссылками на другие подкатегории из родительской категории. Если изображение располагается в родительской категории, то в данном блоке отображаются другие родительские категории.

Пример реализации: http://www.supercoloring.com/coloring-pages/foot-clan

Статистика по просмотрам и скачиваниям для каждого изображения.

В категориях у каждой картинки автоматически должен формироваться alt: Download for free %Название изображения% coloring page.

У каждой картинки автоматически должен формироваться alt: Free printable %Название изображения% coloring page.