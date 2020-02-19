Парсинг изображений и создание сайта на их основе

Необходимо организовать парсинг и вывод данных на страницах сайта с информацией по пользователям на основе JSON данных Подробнее в обсуждение Приветствуется, если уже есть опыт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Спасибо, что обратили внимание на мой заказ. Бюджет указан условный, он обсуждается.
Перед реализацией задачи с радостью готов обсудить ваши предложения по возможным способам реализации данного проекта (в голове пока Wordpress). Отвечу на любые уточняющие вопросы.
Нужно оценить возможность парсинга всех изображений с сохранением расположения по категориям трёх сайтов (либо парсинг только одного донора - первого; также необходимо проанализировать возможность парсинга и объединения изображений в единый каталог):
ВНИМАНИЕ: дизайн и верстка не входят в данный проект. Они будут вам предоставлены отдельно.
Внешний вид сайта
Категории
В категориях необходимо выводить миниатюры подкатегорий с заголовком, количество записей в этой подкатегории.
Пример: http://www.supercoloring.com/coloring-pages/cartoons/teenage-mutant-ninja-turtles
На странице категории должна быть возможность добавить текст до и после изображений.
Записи
Каждое изображение - отдельная запись WordPress, либо кастомный тип, предложенный вами (либо другой вариант, который вы сочтете более подходящим для данной задачи).
На странице изображения должны быть кнопки:
- Print it - клик по кнопке выводит окно печати изображения.
- Download it - клик по кнопке активирует скачивание изображения в максимальном разрешении.
- Поделиться в соц.сетях - обычные шеринговые кнопки. (можно реализовать плагином)
На каждой странице изображения, под изображением должен быть блок с картинками из той же категории.
Под блоком с изображением этой же категории должен быть блок со ссылками на другие подкатегории из родительской категории. Если изображение располагается в родительской категории, то в данном блоке отображаются другие родительские категории.
Пример реализации: http://www.supercoloring.com/coloring-pages/foot-clan
Статистика по просмотрам и скачиваниям для каждого изображения.
В категориях у каждой картинки автоматически должен формироваться alt: Download for free %Название изображения% coloring page.
У каждой картинки автоматически должен формироваться alt: Free printable %Название изображения% coloring page.
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