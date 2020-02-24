Необходимо создать сайт на Wordpress. Функционал нестандартный, задача в целом интересная. Подробное ТЗ по [url=https://docs.google.com/document/d/1yywInQnRuBOZvK8lh3EmPfDptOUf48Xuidba5_itaCk/edit?usp=sharing]ссылке[/url]. [b]Отрисовывать[/b] макет с нуля где-то в Figma или другом редакторе [b]НЕ НУЖНО![/b] Буду рад любым уточняющим вопросам. Если у вас нет вопросов, то в ...
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо написать плагин для WordPress. Плагин должен считать кол-во записей в каждой отдельной категории, в каждой товарной категории WooCommerce (будет идеально, если будет работать вообще с любыми кастомными таксономиями). Т.е. условно будет создана таксономия "Больницы", плагин ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть несколько сайтов на shared-хостинге. Последнее время частенько прилетают уведомления о превышении процессорного времени. Пример: http://prntscr.com/tptj9g Все сайты на Wordpress и вот такие запросы последнее время нагружают сервер: lsphp:/mydomain.com/public_html/index.php Необходимо разобраться в причинах и устранить их.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо спарсить товары, подготовить их к импорту и импортировать в WooCommerce. Присылайте свои предложения по срокам и бюджету. Описание требований доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YxNqgxlwy-dd1jI_Rjpfz2MWTjHBDc14rA9VXp1StgA/edit?usp=sharingВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо автоматически проставить теги у товаров на основании атрибутов и категорий WooCommerce. Всего на сайте ~10 категорий + ~15-20 атрибутов. Подробное ТЗ предоставлю в ЛС.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день! Спасибо, что обратили внимание на мой заказ. Бюджет указан условный, он обсуждается. Перед реализацией задачи с радостью готов обсудить ваши предложения по возможным способам реализации данного проекта (в голове пока Wordpress). Отвечу на любые уточняющие ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад