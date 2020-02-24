rokot7

Алексей rokot7

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
В поисках ответственных исполнителей.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
athsdc
Иван 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Спарсить товары и импортировать их в WooCommerce
Хорошо составленное ТЗ, отличная коммуникация. быстрая оплата.
Все сделано качественно и быстро. По ходу работы учитывались все пожелания и на выходе получился нужный результат.
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