Есть несколько сайтов на shared-хостинге. Последнее время частенько прилетают уведомления о превышении процессорного времени. Пример: http://prntscr.com/tptj9g Все сайты на Wordpress и вот такие запросы последнее время нагружают сервер: lsphp:/mydomain.com/public_html/index.php Необходимо разобраться в причинах и устранить их.