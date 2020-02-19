Изменение сайта на 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Вот наши сайты https://torsion24.ru/ и https://kras-agro.ru/ 

Нужно упрощать форму оформление заказа на обоих сайтов. Прикреплены скриншоты. Имя скриншотов говорит о том в каком случае выглядить данная форма. Оба наши сайты на 1С Битрикс - Управление сайтом 20.0.600   

4 года назад
guest_15820871172939
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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