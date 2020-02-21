Замена реферера при отправке конверсий в партнерскую сеть по API

Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Добрый день, приведу пример: 

Допустим возьмем CPA сеть - Adcombo

При скачке лендинга из кабинета данной сети, там автоматически уже идет настройка передачи конверсий по API. Они со своей стороны видят откуда идет трафик, с каких доменов. 

 Задача скрыть это, чтобы они не видели источника и данных. Для этого нужно редактирование файла передачи лидов. Чтобы в результате мы могли сами вписывать нужный домен и он им отправлял, либо выбрать 1 из 5 доступных. 

  Код написан на PHP

4 года назад
Mike_sm
Михаил 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
4 года назад
$5
2 дня
Понравилось сотрудничать. Быстро и профессионально решил задачу. Спасибо!
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