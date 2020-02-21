Замена реферера при отправке конверсий в партнерскую сеть по API

Добрый день, приведу пример:

Допустим возьмем CPA сеть - Adcombo

При скачке лендинга из кабинета данной сети, там автоматически уже идет настройка передачи конверсий по API. Они со своей стороны видят откуда идет трафик, с каких доменов.

Задача скрыть это, чтобы они не видели источника и данных. Для этого нужно редактирование файла передачи лидов. Чтобы в результате мы могли сами вписывать нужный домен и он им отправлял, либо выбрать 1 из 5 доступных.

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