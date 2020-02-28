Вход на сайт через социальные сети

Дмитрий выполнил задание. Мне понравилось, что несмотря на трудности с конструктором сайта, он не бросил работу, обращался в поддержку, искал причины и все-таки сделал так, что все заработало. Хотелось бы только в следующий раз большей внимательности. Спасибо!