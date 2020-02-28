Вход на сайт через социальные сети

Веб-программированиеЗавершен3 заявки240 просмотров
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Есть сайт на Вордпресс, тема Kleo для создания соц.сети. Требуется:

1.Добавить вход на сайт только через Фейсбук и Вконтакте, убрать форму регистрации.

2.Проверить соответствующие этому страницы и меню. 

3.Добавить при входе ссылки на Условия использования и Политику конфиденциальности. С таким текстом:" Регистрируясь, я соглашаюсь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности". 

4. Добавить соглашение о cookies. 

4 года назад
guest_1582095093763
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Choppyratz
Дмитрий 
31 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
4 года назад
$30
7 дней
Дмитрий выполнил задание. Мне понравилось, что несмотря на трудности с конструктором сайта, он не бросил работу, обращался в поддержку, искал причины и все-таки сделал так, что все заработало. Хотелось бы только в следующий раз большей внимательности. Спасибо!
Приятный, терпеливый заказчик, после выполнения сразу произвёл оплату. К сотрудничеству рекомендую!