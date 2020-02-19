Допилить парсер

Доброго дня! Есть сайт https://prazdnikon.ru/karta-sajta/ Сделан в Элементоре ворд пресс === есть около 170 страниц в таком формате [url=https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-dolgoprudnyj-organizaciya-detskix-prazdnikov/]https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-dolgoprudnyj-organizaciya-detskix-prazdnikov/[/url] [url=https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-ramenki-organizaciya-detskix-prazdnikov/]https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-ramenki-organizaciya-detskix-prazdnikov/[/url] т.е. по сути одинаковый контент с разными заголовками === Страницы такого формата, т.е. с конкретным персонажем, трогать не нужно [url=https://prazdnikon.ru/u-garri-pottera/]https://prazdnikon.ru/u-garri-pottera/[/url] [url=https://prazdnikon.ru/animatory-piraty-na-detskij-prazdnik-den-rozhdeniya-dzhek-vorobej-pirat-karibskogo-morya/]https://prazdnikon.ru/animatory-piraty-na-detskij-prazdnik-den-rozhdeniya-dzhek-vorobej-pirat-karibskogo-morya/[/url] === Нужно сделать следующее Взять с этой страницы ...