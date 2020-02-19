Допилить парсер

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Есть парсер написанный на Go обвязка на Питоне. Необходимо его довести до ума.
1. Возможность просмотра всех привязок
2. Возможность при привязке данных смотреть все данные подходящие под параметры.
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