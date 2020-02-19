Настроить обмен заказами между ocStore 3.0 и 1C УТ 3.1

Используется ocStore 3.0.2.0, модуль обмена с 1С от NeoSeo, Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.1, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.1.4.8).

Не выгружаются заказы из модуля сайта в 1С.

Необходимо подключиться удаленно на компьютер, посмотреть базу и конфигуратор, дабы заказы поступали корректно.

Разработчики модуля, несколько раз подтвердив правильность настроек модуля со стороны сайта, грешат именно на настройки 1С. В крайний раз, специалист нашел какую-то проблему связанную с кодировками (см. скрин), однако поменяв ее, ничего не изменилось.