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Настроить обмен заказами между ocStore 3.0 и 1C УТ 3.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Используется ocStore 3.0.2.0, модуль обмена с 1С от NeoSeo, Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.1, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.1.4.8).
Не выгружаются заказы из модуля сайта в 1С.
Необходимо подключиться удаленно на компьютер, посмотреть базу и конфигуратор, дабы заказы поступали корректно.
Разработчики модуля, несколько раз подтвердив правильность настроек модуля со стороны сайта, грешат именно на настройки 1С. В крайний раз, специалист нашел какую-то проблему связанную с кодировками (см. скрин), однако поменяв ее, ничего не изменилось.
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