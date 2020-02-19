Необходимо спарсить данные через запросы (не просто контент)

Нужна доработка для сайта https://villagrazia.ua. Необходимо изменить атрибут «Диаметр тарелок, см» так, чтобы в сайдбаре он выглядел так же, как и цена, с ползунком. Также должна быть возможность добавлять и другие атрибуты, которые будут отображаться с ползунком. Ищу ...