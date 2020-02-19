Новые атрибуты с ползунком на Magento 1.9

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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Нужна доработка для сайта https://villagrazia.ua.

Необходимо изменить атрибут «Диаметр тарелок, см» так, чтобы в сайдбаре он выглядел так же, как и цена, с ползунком.

Также должна быть возможность добавлять и другие атрибуты, которые будут отображаться с ползунком.

Ищу постоянного программиста для доработок этого сайта.

Magento
4 года назад
Talar
Алла 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
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