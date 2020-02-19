Каталог Laravel+Bootstrap

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Добрый день, необходимо спарсить с сайта донора и организовать каталог товаров со всеми фильтрами, свойствами и атрибутами на шаблоне Bootstrap. 

Подробности и тз пришлю в лс.  

LaravelBootstrap
4 года назад
Otisko
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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