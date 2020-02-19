Написать скрипт

Есть сайт transmissionpro.ru на самописной CMS на PHP с MySQL.

Нужно, чтобы было место (адрес скрипта), где некая форма, которую заполняет пользователь скрипта, вводит данные(название, описание, картинка, указание марки автомобиля и модели, опционально видео) и дальше:

1. если там есть видео, то оно заливается на youtube

2. создается страница у сайта transmissionpro.ru по этой марке-модели и на ней выводится видео с youtube, если в пункте 1 оно было залито

3. на сайте есть страницы всех марок автомобилей, на странице этой марки добавлять вывод ссылки на эту страницу

4. через указанное в настройках парсера время(например 3 дня) в аккаунте инстаграмм выкладывается пост с данными(теми же, что и на странице в пункте 2)

Пишите примерную стоимость и сроки.