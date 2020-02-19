Написать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт transmissionpro.ru на самописной CMS на PHP с MySQL.

Нужно, чтобы было место (адрес скрипта), где некая форма, которую заполняет пользователь скрипта, вводит данные(название, описание, картинка, указание марки автомобиля и модели, опционально видео) и дальше:

1. если там есть видео, то оно заливается на youtube

2. создается страница у сайта transmissionpro.ru по этой марке-модели и на ней выводится видео с youtube, если в пункте 1 оно было залито

3. на сайте есть страницы всех марок автомобилей, на странице этой марки добавлять вывод ссылки на эту страницу

4. через указанное в настройках парсера время(например 3 дня) в аккаунте инстаграмм выкладывается пост с данными(теми же, что и на странице в пункте 2)

Пишите примерную стоимость и сроки.

4 года назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Каталог Laravel+Bootstrap

    Добрый день, необходимо спарсить с сайта донора и организовать каталог товаров со всеми фильтрами, свойствами и атрибутами на шаблоне Bootstrap.  Подробности и тз пришлю в лс.

    LaravelBootstrap
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайтов на Битриксе

    Есть два сайта на Битриксе. Нужно внести несколько доработок простых на каждый из сайтов.  Доработки не сложные, желательно сделать сегодня. Если сработаемся работы есть еще много, от простых до очень сложных доработок, и разработка с ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос контента из XML в InstantCMS

    Надо сборку InstantCMS: [url=http://sborka2.my-icms.ru/]http://sborka2.my-icms.ru[/url] наполнить контентом из магазина на Opencart. Т.е. имортировать туда дерево категорий и закачать весь товар и фото с магазина. Магазин с которого надо импортировать: [url=http://www.aboutww2militaria.com/]www.aboutww2militaria.com[/url] Данные категорий, описаний по товарам и ссылки на фото с магазина  будут ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Спарсить каталог одежды и организовать на шаблоне Bootstrap

    Добрый день, уважаемые разработчики. Для будущего интернет магазина необходимо: - скопировать с сайта донора каталог товаров, - сделать перерасчет стоимости, - организовать на новом сайте каталог со всеми фильтрами, методами сортировки и атрибутами на шаблоне Bootstrap Подробности пришлю ...

    Bootstrap
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо спарсить данные через запросы (не просто контент)

    Есть сервис(подробно расскажу лично), из которого нужно вытащить данные - список компаний. При вводе ключевого слова и нажатии на кнопку, показывается список компаний - нужно сделать перебор ключевых слов из словаря и записывать ответы.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с API easypay.ua

    Нужно написать класс для работы с api easypay.ua для автоматизации приема платежей получения истории платежей и балансов кошельков. На PHP. Желательно человек который уже знаком с системой или делал что то подобное.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Новые атрибуты с ползунком на Magento 1.9

    Нужна доработка для сайта https://villagrazia.ua. Необходимо изменить атрибут «Диаметр тарелок, см» так, чтобы в сайдбаре он выглядел так же, как и цена, с ползунком. Также должна быть возможность добавлять и другие атрибуты, которые будут отображаться с ползунком. Ищу ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Допилить парсер

    Есть парсер написанный на Go обвязка на Питоне. Необходимо его довести до ума. 1. Возможность просмотра всех привязок 2. Возможность при привязке данных смотреть все данные подходящие под параметры.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить обмен заказами между ocStore 3.0 и 1C УТ 3.1

    Используется ocStore 3.0.2.0, модуль обмена с 1С от NeoSeo, Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.1, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.1.4.8). Не выгружаются заказы из модуля сайта в 1С. Необходимо подключиться удаленно на компьютер, посмотреть базу и конфигуратор, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад