Написать скрипт

Добрый день, необходимо спарсить с сайта донора и организовать каталог товаров со всеми фильтрами, свойствами и атрибутами на шаблоне Bootstrap. Подробности и тз пришлю в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт transmissionpro.ru на самописной CMS на PHP с MySQL.
Нужно, чтобы было место (адрес скрипта), где некая форма, которую заполняет пользователь скрипта, вводит данные(название, описание, картинка, указание марки автомобиля и модели, опционально видео) и дальше:
1. если там есть видео, то оно заливается на youtube
2. создается страница у сайта transmissionpro.ru по этой марке-модели и на ней выводится видео с youtube, если в пункте 1 оно было залито
3. на сайте есть страницы всех марок автомобилей, на странице этой марки добавлять вывод ссылки на эту страницу
4. через указанное в настройках парсера время(например 3 дня) в аккаунте инстаграмм выкладывается пост с данными(теми же, что и на странице в пункте 2)
Пишите примерную стоимость и сроки.
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