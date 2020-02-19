Написать торгового робота для биржевой торговли

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок134 просмотра
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написать торгового робота для биржевой торговли, по уже готовой стратегии и полным тех.заданием....

4 года назад
guest_15821223613476
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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