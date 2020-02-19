Настроить сервисы и ботов вконтакте по заданному ТЗ

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно настроить в вконтакте с помощью сервисов и ботов возможность людям в закрытой группе проходить онлайн-марафоны с автоматической выдачей и приемкой ответов к заданиям.

И с автоматическим открытием участникам доступа к марафону после оплаты.

Подробное ТЗ тут:

https://docs.google.com/document/d/1h0heFspGcTqY6xdsh8B5W7TngrxiqK7y9dVPjFYz3Lg/edit?usp=sharing

Напишите, пожалуйста, был ли у вас подобный опыт и условия по цене и срокам.

4 года назад
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад