Настроить сервисы и ботов вконтакте по заданному ТЗ

Здравствуйте.

Нужно настроить в вконтакте с помощью сервисов и ботов возможность людям в закрытой группе проходить онлайн-марафоны с автоматической выдачей и приемкой ответов к заданиям.

И с автоматическим открытием участникам доступа к марафону после оплаты.

Подробное ТЗ тут:

https://docs.google.com/document/d/1h0heFspGcTqY6xdsh8B5W7TngrxiqK7y9dVPjFYz3Lg/edit?usp=sharing

Напишите, пожалуйста, был ли у вас подобный опыт и условия по цене и срокам.