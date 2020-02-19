Программист / системный администратор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Администрирование 3-х сайтов

Безопасность/защита от взлома

Настройка серверов

Знание nodejs, mongodb и docker

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4 года назад
matiii
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад