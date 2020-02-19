Программист / системный администратор

Привет, нужно написать скрипт, который бы по заданной базе ID аккаунтов инстаграм собраных парсером, фильтровал бы эти списки по заданным критериям, по колличеству подписок-подписчиков, наличия ссылок комерческих или наличие определенного числа публикаций и др, отсеивал ...
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Администрирование 3-х сайтов
Безопасность/защита от взлома
Настройка серверов
Знание nodejs, mongodb и docker
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