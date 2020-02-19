Разработка системы учета заявок

Добрый день!

Нужно сделать систему учета заявок для компании по обслуживанию домофонов в форме веб-приложения. В системе регистрируются обращения клиентов, отслеживаются статусы выполнения заявок мастерами, происходит учет долгов по оплате за услуги и т.д.

Есть ТЗ (на украинском языке)

Требования к исполнителю:

наличие отзывов и опыт в похожих проектах

доступность для связи в течение рабочего дня

оперативное (1-2 дня) внесение правок

использование популярных фреймворков и технологий

хорошо структурированный код с комментариями, понятный другим разработчикам

Прошу примерно указывать полную стоимость и срок разработки.

Дополнение: система уже есть и работает (в ТЗ скриншоты), но написана очень давно, выглядит плохо и не имеет всех нужных возможностей. Задача в том, чтобы сделать полностью новый аналог на современных технологиях, добавить новые возможности и улучшить интерфейс.