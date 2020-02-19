Разработка системы учета заявок

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок263 просмотра
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Добрый день!

Нужно сделать систему учета заявок для компании по обслуживанию домофонов в форме веб-приложения. В системе регистрируются обращения клиентов, отслеживаются статусы выполнения заявок мастерами, происходит учет долгов по оплате за услуги и т.д.

Есть ТЗ (на украинском языке)

Требования к исполнителю:

  • наличие отзывов и опыт в похожих проектах
  • доступность для связи в течение рабочего дня
  • оперативное (1-2 дня) внесение правок
  • использование популярных фреймворков и технологий
  • хорошо структурированный код с комментариями, понятный другим разработчикам
Прошу примерно указывать полную стоимость и срок разработки.

Дополнение: система уже есть и работает (в ТЗ скриншоты), но написана очень давно, выглядит плохо и не имеет всех нужных возможностей. Задача в том, чтобы сделать полностью новый аналог на современных технологиях, добавить новые возможности и улучшить интерфейс. 

4 года назад
pegasplus
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад