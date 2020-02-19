Система отправки данных с лидформ фейсбук

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, в том числе аналитики, что-то вроде срм. Для начала прошу оценить стоимость работы и сроки создания аналогичного сервиса. Спасибо.

4 года назад
KBAKA
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Система отправки данных с лидформ ФБ

    Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Iframe в tilda

    Почему-то при вставке iframe на сайт в tilda, конструктор искажает код и вместо нормального кода получаем код с мусором. Соответственно, iframe не отображается. Помогите разобраться. Спасибо

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Cкопировать бота @Joeltrader_bot

    Cкопировать бота @Joeltrader_bot Будет такой же с перераспределением поступлений через админку и с реферальной системой. Выплаты через api coinpayments.com или похожий сервис Подробности в приложение

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • FB API

    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 15.0px 'Helvetica Neue'} Требуется, с помощью, fb api сделать выгруз статистики рекламы на сайт; создание рекламы через fb api

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка системы учета заявок

    Добрый день! Нужно сделать систему учета заявок для компании по обслуживанию домофонов в форме веб-приложения. В системе регистрируются обращения клиентов, отслеживаются статусы выполнения заявок мастерами, происходит учет долгов по оплате за услуги и т.д. Есть [url=https://docs.google.com/document/d/1XFn6lYwcpqHzsAq090dS81CZZMtwREgJL74tgu4-vgM/edit?usp=sharing]ТЗ (на украинском ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Wordpress правки шаблона

    Приветствую коллеги, есть правки по вп сайту с плагином WPBakery. Из проблем: 1. Главная состоит из блоков, в которые надо вручную добавлять товары. Это надо исправить: Реализовать для главой страницы каждого города возможность выбирать из списка рубрики, которые надо ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад