Система отправки данных с лидформ ФБ

Добрый день.

В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, в том числе аналитики, что-то вроде срм. Для начала прошу оценить стоимость работы и сроки создания аналогичного сервиса. Спасибо.