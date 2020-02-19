Система отправки данных с лидформ ФБ

Сделать правки по проекту по фронтенду https://docs.google.com/document/d/1XJcvmvt_oYNEhbxx5mccxbVtnX1GRBApwajnB1wxIks/edit?usp=sharing Задание в приложение от вас жду сроки и бюджет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, в том числе аналитики, что-то вроде срм. Для начала прошу оценить стоимость работы и сроки создания аналогичного сервиса. Спасибо.
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