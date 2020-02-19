Скрипт для ловли резервации на странице регистрации.

Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на котором в 7 вечера вылаживаются свободные даты+ время на он-лайн регистрацию..
Как правило мест там 6-15, а желающих много.
Нужен скрипт для ловли такого времени. сайт
https://rezerwacje.duw.pl/reservations/pol/login
Смотрите ето как работает нормальный сайт, где допустим етот бот вообще не нужен что бы словить резервацию..
А это тот сайт где не возможно словить, для етого етот скрипт и нужен, там постоянно нет местов..
Конкретно проверка город Вроцлав...Но и другие воеводства...
Сайты.
ttp://rezerwacja.slask.eu
http://rejestracjapoznan.poznan.uw.gov.pl/
http://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/
http://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/
http://rejestracjapila.poznan.uw.gov.pl/
http://rejestracjakonin.poznan.uw.gov.pl/
https://kolejkagdansk.ajhmedia.pl/
Ну и другие для резервации
Для проверки выложенны видео что бы посмотрели и поняли по поводу каптчи не знаю, не обращал внимания есть она или нет.
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