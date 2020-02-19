Скрипт для ловли резервации на странице регистрации.

Есть сайт на котором в 7 вечера вылаживаются свободные даты+ время на он-лайн регистрацию..

Как правило мест там 6-15, а желающих много.

Нужен скрипт для ловли такого времени. сайт

https://rezerwacje.duw.pl/reservations/pol/login

Смотрите ето как работает нормальный сайт, где допустим етот бот вообще не нужен что бы словить резервацию..

https://youtu.be/dZfYgQ8JjP0

А это тот сайт где не возможно словить, для етого етот скрипт и нужен, там постоянно нет местов..

https://youtu.be/j0h-AHAsC-0

Конкретно проверка город Вроцлав...Но и другие воеводства...

Сайты.

https://rezerwacje.duw.pl/

ttp://rezerwacja.slask.eu

https://bezkolejki.eu/suw/

https://bezkolejki.eu/suw3/

http://rejestracjapoznan.poznan.uw.gov.pl/

http://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/

http://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/

http://rejestracjapila.poznan.uw.gov.pl/

http://rejestracjakonin.poznan.uw.gov.pl/

https://kolejkagdansk.ajhmedia.pl/

Ну и другие для резервации

Для проверки выложенны видео что бы посмотрели и поняли по поводу каптчи не знаю, не обращал внимания есть она или нет.