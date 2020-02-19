Скрипт, по выполнению действий по алгоритму, веб - СРОЧНО!

Есть сайт на Opencart 2.3 Установлен мод Обмен данными с 1C v8.x (Tesla-Chita) [list][url=http://jeju.com.bs-studio.top/admin/index.php?route=common/home&token=euGNcWZN3r7naS8A1jEXI4zP28Xw8AjH][/url][/list]УТ (Украина) редакция 11 (11.4.1.273) Есть несколько задач 1. Не выгружаются все заказы с магазина в 1С, выгружаются только если выставлен один из статусов в настройках мода https://c2n.me/45VsTod тогда ...