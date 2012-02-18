pokuri

Александр Зеленухин pokuri

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Плагин или юзерскрипт для захвата субтитров из Яндекс Браузера

    $100

    В новой версии Яндекс.Браузера появилась функция перевода субтитров на Youtube. Есть два режима обычный и интерактивный (когда текущее слово подсвечивается). Меня интересует обычный режим, перевод на русский. Смотрите скриншот. Необходим юзерскрипт или плагин для Яндекс.Браузера позволяющий ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Простое приложение для Android TV

    Задача сделать простое приложение для Android TV.В приложение следующий функционал. Выводится черный (по умолчанию) экран. На экран выводится белый (по умолчанию) Круг. По умолчанию круг имеет диаметр 5px. С помощью стрелок на пульте от Android ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать юзерскрипт для сайта: translate.yandex.ru/doc

    Сделать юзерскрипт (например GreaseMonkey) для сайта: [url=https://translate.yandex.ru/doc]translate.yandex.ru/doc[/url] Задача скрипта. Переводим документ и включаем режим Отображать окна вертикально (это делает не скрипт). Переведенный документ имеет вид: Смотрите – картинку. Каждый блок имеет вид: Профессиональная жизнь. Личная жизнь. Общественная ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Регулярное выражение

    Нужно регулярное выражение для удаления переносов строк с добавлением пробела, если строка заканчивается на любую букву или цифру или символ, кроме "." "!" или "?" Результат должен работать в редакторе emeditor или notepad++ через функцию найти ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка плагина для Shop-Script 6

    Задача доработать плагин:https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/productbrands/ Необходимые доработки.Плагин позволяет задавать для брендов индивидуальные описания, Title, Discription и т.д.Но мы столкнулись с ограничениями. 1) Нельзя задать отдельно Title и заголовок H1 для бренда. 2) У Брендов есть дочерние категории (категории, связанных с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос интернет-магазина с Shop-Script 2.x в Shop

    $1000

    Задача перенести текущую верстку в Shop Script 5 (важно сейчас не можем полностью переверстать сайт, поскольку это может повлиять по позиции в поисковиках). Перенести базу товаров, с фотографиями и описаниями, а также адресами (движок ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки движка Shop-Script 5

    1) Будет производится перенос базы товаров из старого Shop Script Premium в Shop Script 5. Необходимо чтобы для старых адресов товаров и категорий сохранились старые адреса вида: /index.php?categoryID= /index.php?productID= при чем эти адреса использовались везде - в меню, хлебных ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка движка Simpla CMS 2.1

    Нужен специалист по движку Simpla CMS версии 2.1 (www.simplacms.ru) для постоянного сотрудничества. Задачи: натяжка верстки на движок, дороботка функционала движка. У нас несколько проектов на данном движке – работа по доработкам функционала идет постоянная. Требования ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен специалист по движку Simpla CMS 2.1

    Нужен специалист по движку Simpla CMS версии 2.1 (www.simplacms.ru) для постоянного сотрудничества. Задачи: натяжка верстки на движок, дороботка функционала движка. У нас несколько проектов на данном движке – работа по доработкам функционала идет постоянная. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен специалист по движку Simpla CMS 2.1

    Нужен специалист по движку Simpla CMS 2.1 (www.simplacms.ru) для постоянного сотрудничества. Задачи: натяжка верстки на движок, дороботка функционала движка. У нас несколько проектов на данном движке – работа по доработкам функционала идет постоянная. Требования ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть верстку на 1 страницу на движке SimplaCMS

    $50

    Есть рабочий сайт www.1001suvenir.ru На нем есть каталог товаров с натянутым дизайном: http://www.1001suvenir.ru/catalog/shkatulki_dlya_chasov Сделана обновленная верстка (обновленный дизайн) данного типа страниц: http://meksico.info/work/1001/knife.html Задача обновить шаблон движка Simpla CMS (simplacms.ru) на новую верстку. Требование: наличие опыта работы с движком Simpla CMS (simplacms.ru) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка модуля для Shop-Script Premium

    В Shop-script Premium сделана доработка показывающая баннеры на странице товара. http://www.1001ruchka.ru/index.php?productID=3978 Показ баннеров указывается через настройки категории. B админке в настройках категории указываем картинки баннеров и условие показа товара – цена. На страницах товаров со стоимостью ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить 301 редирект для определенных страниц

    Задача. Есть сайт www.1001ruchka.ru Есть раздел: http://www.1001ruchka.ru/index.php?categoryID=2 Но яндекс держит в индексе эту страницу как: http://www.1001ruchka.ru/?categoryID=2 Нужно сделать чтобы для этой и других страниц вида /?categoryID=2 был 301 редирект на /index.php?categoryID=2 Соискателям просьба писать в ICQ: 6-228-14-50

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натяжка верстки и программинг Simpla CMS

    Необходим программист для натяжки верстки и программинга дополнительного функционала для движка Simpla CMS (simplacms.ru). В дальнейшем сотрудничество на постоянной основе для дальнейших доработок. Требования: Опыт работы с данным движком (наличие работ в портфолио). ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт описаний по микроскопам в интернет-магазине

    $50

    Необходимо сделать рерайт статей описаний по микроскопам Описания: http://www.levenhuk.ru/catalogue/cat_bioview-items/ http://www.levenhuk.ru/products/Levenhuk-DuoScope-2L/ Цель сохранить информативность описаний но при этом чтобы не было дословного копипаста (владельцы вышеуказанного ресурса недовольны что мы используем их описания)

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Конетент-менеджер в интернет-магазин

    $250

    На постоянную удаленную работу в интернет-магазин требуется контенент-менеджер для забивки товаров на сайт. CMS - www.melbis.com Русская клиентская (Windows приложение) часть для забивки товаров: http://www.melbis.com/download/MShop5.4.0.14.exe Русская документация: http://www.melbis.com/download/5.4.0.chm Зарплата 7 руб. за 1 товар. Обязательные требования - аккуратность, соблюдение сроков, доступность ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция дизайна на движок Melbis Shop

    $200

    Требуется специалист для интеграции готового дизайна (PSD) на движок Melbis Shop: http://www.melbis.com/ Требуются специалисты которые реально работали с этим движком. Обсуждение ведется только при наличии готовых работ на движке Melbis Shop в портфолио. Предложения слать на E-mail: [email protected] ICQ: 6-228-14-50

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка скрипта на Perl

    $20

    Есть движок: http://sourceforge.net/projects/eticket В нем используется Perl скрипт. Вся почта приходящая на определенный E-mail переправляется на этот скрипт. Он в своюочередь разбирает письмо и постит его в MeSQL базу. Сам движок работает с кодировкой Windows-1251, а постинг происходит в ...

    Perl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент манеджер с опытом работы с PHPWCMS

    $50

    Требуется специалист который умеет работать с CMS - PHPWCMS. Задача забить контент на 3 сайтах сателлитах. Оплата: 300 руб. за 1 сайт (работы на 1,5 часа максимум). В качестве доказательства того что вы знаете PHPWCMS, просьба прислать код ...

    PHP
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DmitriyProgramer
Дмитрий 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать юзерскрипт для сайта: translate.yandex.ru/doc
Адекватный заказчик! Приятный в диалоге! Оплата произведена в полном объёме, в оговоренные сроки!
Спасибо Дмитрию за оперативную работу! Все было сделано в течении 1 вечера, общались голосом по WhatsApp и переписывались в Telegram. Дмитрий оставил приятные воспоминания как профессионал и как человек в личном общении, что далеко не всегда сочетается. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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