Задача. Есть сайт www.1001ruchka.ru Есть раздел: http://www.1001ruchka.ru/index.php?categoryID=2 Но яндекс держит в индексе эту страницу как: http://www.1001ruchka.ru/?categoryID=2 Нужно сделать чтобы для этой и других страниц вида /?categoryID=2 был 301 редирект на /index.php?categoryID=2 Соискателям просьба писать в ICQ: 6-228-14-50