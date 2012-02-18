В новой версии Яндекс.Браузера появилась функция перевода субтитров на Youtube. Есть два режима обычный и интерактивный (когда текущее слово подсвечивается). Меня интересует обычный режим, перевод на русский. Смотрите скриншот. Необходим юзерскрипт или плагин для Яндекс.Браузера позволяющий ...
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача сделать простое приложение для Android TV.В приложение следующий функционал. Выводится черный (по умолчанию) экран. На экран выводится белый (по умолчанию) Круг. По умолчанию круг имеет диаметр 5px. С помощью стрелок на пульте от Android ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Сделать юзерскрипт (например GreaseMonkey) для сайта: [url=https://translate.yandex.ru/doc]translate.yandex.ru/doc[/url] Задача скрипта. Переводим документ и включаем режим Отображать окна вертикально (это делает не скрипт). Переведенный документ имеет вид: Смотрите – картинку. Каждый блок имеет вид: Профессиональная жизнь. Личная жизнь. Общественная ...Завершен4 года назад
Нужно регулярное выражение для удаления переносов строк с добавлением пробела, если строка заканчивается на любую букву или цифру или символ, кроме "." "!" или "?" Результат должен работать в редакторе emeditor или notepad++ через функцию найти ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задача доработать плагин:https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/productbrands/ Необходимые доработки.Плагин позволяет задавать для брендов индивидуальные описания, Title, Discription и т.д.Но мы столкнулись с ограничениями. 1) Нельзя задать отдельно Title и заголовок H1 для бренда. 2) У Брендов есть дочерние категории (категории, связанных с ...Закрыт8 лет назад
- $1000
Задача перенести текущую верстку в Shop Script 5 (важно сейчас не можем полностью переверстать сайт, поскольку это может повлиять по позиции в поисковиках). Перенести базу товаров, с фотографиями и описаниями, а также адресами (движок ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
1) Будет производится перенос базы товаров из старого Shop Script Premium в Shop Script 5. Необходимо чтобы для старых адресов товаров и категорий сохранились старые адреса вида: /index.php?categoryID= /index.php?productID= при чем эти адреса использовались везде - в меню, хлебных ...Закрыт10 лет назад
Нужен специалист по движку Simpla CMS версии 2.1 (www.simplacms.ru) для постоянного сотрудничества. Задачи: натяжка верстки на движок, дороботка функционала движка. У нас несколько проектов на данном движке – работа по доработкам функционала идет постоянная. Требования ...Закрыт12 лет назад
Нужен специалист по движку Simpla CMS версии 2.1 (www.simplacms.ru) для постоянного сотрудничества. Задачи: натяжка верстки на движок, дороботка функционала движка. У нас несколько проектов на данном движке – работа по доработкам функционала идет постоянная. ...Закрыт12 лет назад
Нужен специалист по движку Simpla CMS 2.1 (www.simplacms.ru) для постоянного сотрудничества. Задачи: натяжка верстки на движок, дороботка функционала движка. У нас несколько проектов на данном движке – работа по доработкам функционала идет постоянная. Требования ...Закрыт12 лет назад
- $50
Есть рабочий сайт www.1001suvenir.ru На нем есть каталог товаров с натянутым дизайном: http://www.1001suvenir.ru/catalog/shkatulki_dlya_chasov Сделана обновленная верстка (обновленный дизайн) данного типа страниц: http://meksico.info/work/1001/knife.html Задача обновить шаблон движка Simpla CMS (simplacms.ru) на новую верстку. Требование: наличие опыта работы с движком Simpla CMS (simplacms.ru) ...Закрыт12 лет назад
В Shop-script Premium сделана доработка показывающая баннеры на странице товара. http://www.1001ruchka.ru/index.php?productID=3978 Показ баннеров указывается через настройки категории. B админке в настройках категории указываем картинки баннеров и условие показа товара – цена. На страницах товаров со стоимостью ...Закрыт13 лет назад
Задача. Есть сайт www.1001ruchka.ru Есть раздел: http://www.1001ruchka.ru/index.php?categoryID=2 Но яндекс держит в индексе эту страницу как: http://www.1001ruchka.ru/?categoryID=2 Нужно сделать чтобы для этой и других страниц вида /?categoryID=2 был 301 редирект на /index.php?categoryID=2 Соискателям просьба писать в ICQ: 6-228-14-50Закрыт13 лет назад
Необходим программист для натяжки верстки и программинга дополнительного функционала для движка Simpla CMS (simplacms.ru). В дальнейшем сотрудничество на постоянной основе для дальнейших доработок. Требования: Опыт работы с данным движком (наличие работ в портфолио). ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется человек в Киеве для помощи оформления IP-телефонии с прямым киевским номером. Обязательна регистрация в Киеве. Подробности по ICQ: 62281450Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сделать рерайт статей описаний по микроскопам Описания: http://www.levenhuk.ru/catalogue/cat_bioview-items/ http://www.levenhuk.ru/products/Levenhuk-DuoScope-2L/ Цель сохранить информативность описаний но при этом чтобы не было дословного копипаста (владельцы вышеуказанного ресурса недовольны что мы используем их описания)Копирайтинг27 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
На постоянную удаленную работу в интернет-магазин требуется контенент-менеджер для забивки товаров на сайт. CMS - www.melbis.com Русская клиентская (Windows приложение) часть для забивки товаров: http://www.melbis.com/download/MShop5.4.0.14.exe Русская документация: http://www.melbis.com/download/5.4.0.chm Зарплата 7 руб. за 1 товар. Обязательные требования - аккуратность, соблюдение сроков, доступность ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуется специалист для интеграции готового дизайна (PSD) на движок Melbis Shop: http://www.melbis.com/ Требуются специалисты которые реально работали с этим движком. Обсуждение ведется только при наличии готовых работ на движке Melbis Shop в портфолио. Предложения слать на E-mail: [email protected] ICQ: 6-228-14-50Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Есть движок: http://sourceforge.net/projects/eticket В нем используется Perl скрипт. Вся почта приходящая на определенный E-mail переправляется на этот скрипт. Он в своюочередь разбирает письмо и постит его в MeSQL базу. Сам движок работает с кодировкой Windows-1251, а постинг происходит в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется специалист который умеет работать с CMS - PHPWCMS. Задача забить контент на 3 сайтах сателлитах. Оплата: 300 руб. за 1 сайт (работы на 1,5 часа максимум). В качестве доказательства того что вы знаете PHPWCMS, просьба прислать код ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад