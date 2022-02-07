Разработка iOS приложения по понятному и подробному тз. Нужен исполнитель средней ценовой категории с соответствующим (1-3 года) опытом. Задача разовая, но интерен вариант долгосрочного сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сделать простое приложение для Android TV.В приложение следующий функционал. Выводится черный (по умолчанию) экран. На экран выводится белый (по умолчанию) Круг. По умолчанию круг имеет диаметр 5px. С помощью стрелок на пульте от Android TV можно перемещать данный круг вверх вниз, вправо-влево. Перемещать можно до краёв экрана.
По перемещению курсора. Мне нравится как курсор перемещается в приложении TV Bro. Он в начале перемещается медленно, но затем ускоряется если продолжать удерживать кнопку стрелки.(https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=767233).
При нажатии кнопки "назад" на пульте - выводится Меню с 3 вариантами (по которым можно перемещаться используя стрелки вправо-влево): Выход из приложения, Цвет фона, Отмена. Выход из приложения - закрывает приложение. Отмена - закрывает данное окно. Нажатие кнопки назад в этом окне - закрывает окно (т.е. аналогично нажатию Отмена).
Цвет фона:
При нажатии на этот пункт окно закрывается. Происходит переключение в режим настроек цвета фона.
Во время этого режима в углу горит надпись Настройка цвета фона.
Нажатия на стрелки вправо-влево или вверх-вниз меняют цвет фона (переключение значений по кругу из 20 цветов, т.е. дойдя до крайнего значения из 20 цветов, сново переходим на 1 цвет. Цвет который соответствует цвету круга - пропускается).
Нажатие Enter принимает текущее значение цвета фона и переключает в обычный режим, с текущими настройками режима перемещения круга (см. ниже), надпись в углу исчезает.
В основном окне перемещения круга, если нажать на центральную кнопку пульта (кнопка Enter) происходит переключение режима перемещения круга - из режима перемещения как в "TV Bro", в режим перемещения, без ускорения при длительном нажатии на стрелку, еще одно нажатие Enter возвращает режим перемещения круга с ускорением (как в "TV Bro"). При переключении режимов в углу всплывает и и исчезает надпись ("с ускорением", "без ускорения").
Если сделать двойной клик центральной кнопкой пульта (кнопка Enter) происходит переключение режима в режим настроек. Нажатия на стрелки вверх-вниз меняют диаметр круга (пределы от 1 до 50). Нажатия на стрелки вправо-влево меняют цвет круга (переключение значений по кругу, т.е. дойдя до крайнего значения из 20 цветов, сново переходим на 1 цвет. Цвет который соответствует цвету фона - пропускается). Во время этого режима в углу горит надпись быстрые настройки. Нажатие Enter принимает текущие значения и переключает в обычный режим, с текущими настройками режима перемещения круга, надпись в углу исчезает.
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