Простое приложение для Android TV

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки573 просмотра
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Задача сделать простое приложение для Android TV.В приложение следующий функционал. Выводится черный (по умолчанию) экран. На экран выводится белый (по умолчанию) Круг. По умолчанию круг имеет диаметр 5px. С помощью стрелок на пульте от Android TV можно перемещать данный круг вверх вниз, вправо-влево. Перемещать можно до краёв экрана.

﻿По перемещению курсора. Мне нравится как курсор перемещается в приложении TV Bro. Он в начале перемещается медленно, но затем ускоряется если продолжать удерживать кнопку стрелки.(https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=767233).

При нажатии кнопки "назад" на пульте - выводится Меню с 3 вариантами (по которым можно перемещаться используя стрелки вправо-влево): Выход из приложения, Цвет фона, Отмена. Выход из приложения - закрывает приложение. Отмена - закрывает данное окно. Нажатие кнопки назад в этом окне - закрывает окно (т.е. аналогично нажатию Отмена).

Цвет фона:

При нажатии на этот пункт окно закрывается. Происходит переключение в режим настроек цвета фона.

Во время этого режима в углу горит надпись Настройка цвета фона.

Нажатия на стрелки вправо-влево или вверх-вниз меняют цвет фона (переключение значений по кругу из 20 цветов, т.е. дойдя до крайнего значения из 20 цветов, сново переходим на 1 цвет. Цвет который соответствует цвету круга - пропускается).

Нажатие Enter принимает текущее значение цвета фона и переключает в обычный режим, с текущими настройками режима перемещения круга (см. ниже), надпись в углу исчезает.

В основном окне перемещения круга, если нажать на центральную кнопку пульта (кнопка Enter) происходит переключение режима перемещения круга - из режима перемещения как в "TV Bro", в режим перемещения, без ускорения при длительном нажатии на стрелку, еще одно нажатие Enter возвращает режим перемещения круга с ускорением (как в "TV Bro"). При переключении режимов в углу всплывает и и исчезает надпись ("с ускорением", "без ускорения").

Если сделать двойной клик центральной кнопкой пульта (кнопка Enter) происходит переключение режима в режим настроек. Нажатия на стрелки вверх-вниз меняют диаметр круга (пределы от 1 до 50). Нажатия на стрелки вправо-влево меняют цвет круга (переключение значений по кругу, т.е. дойдя до крайнего значения из 20 цветов, сново переходим на 1 цвет. Цвет который соответствует цвету фона - пропускается). Во время этого режима в углу горит надпись быстрые настройки. Нажатие Enter принимает текущие значения и переключает в обычный режим, с текущими настройками режима перемещения круга, надпись в углу исчезает.

AndroidПриложение для Android
2 года назад
pokuri
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад