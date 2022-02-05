Ищу программиста/консультанта для разработки социального мобильного приложения в конструкторе Siberian CMS. Возможно разработка с "нуля".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установка мобильного приложения на свой смартфон.Мобильные приложенияЗадание на 3 минуты.Скачать приложение Legion Network, пройти регистрацию в системе с использованием бонусного кода QJRGg3Nbpb3e (ввести в первой строчке при регистрации). Указать рабочую почту, на почте пройти верификацию. Вернуться в приложение и выполнить требуемые действия.В пароле в обязательном порядке должны присутствовать минимум одна закидавшая буква, одна цифра ..
- Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Приложение должно строить различные графики, по типу примера, возможно изменение. Будет использоваться в личных целях. Есть ссылка на пример[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fggbm.at%2FraWMhFr4] [/url]#java #androidstudioМобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Создать android приложение видео-чата на основе jitsi Исходные коды проекта https://github.com/jitsi/jitsi-meet В этом проекте есть мобильное приложение для android https://github.com/jitsi/jitsi-meet/tree/master/android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=ru На основе данного приложения нужно сделать приложение с измененным интерфейсом, которое передает видео с одного телефона на другой. При ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $390
Необходимо разработать конструктор/конфигуратор товара (7 шагов) backend + frontend Дизайн для ознакомления с проектом https://goo.su/aZOx Полный дизайн в фигме будет предоставлен исполнителю Рассматриваем разработку на: Svelte, Angular, React, Vue Пример аналогичного конструктора/конфигуратора товара на фреймворке Svelte.js см. https://goo.su/a3dHМобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Добрый день! Для написания нескольких документов мне нужно знать ответы на некоторые вопросы. Вопросы будут касаться переделки мобильного приложения под ПК с дополнительными доработками. Речь идет вот об этом приложении anura.ai . Для ответа на вопросы нужно будет ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработка мобильного приложения. Стек: React native+ Typescript. Прошу при отклике указывать опыт только в этом стеке. Бекенд будет на node.js, макеты - figma. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на React native+ ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Тз в документі "Task+ Lite_iOS.pdf". Опис АРІ "Task+. Lite. API Description..pdf", а також за лінком в цьому ж документі. Додаток має мати дві теми "Світла" та "Темна". Дизайн тут https://www.figma.com/file/sMTKBSywImyzBrPGPqeHRF/task%2B-ios-light%2Bdark?node-id=0%3A1Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! нужно создать мобильное приложение с нуля. объединить УК и абонентов.Мобильные приложения14 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать приложение для ип тв и каталога фильмов на flutter. У нас уже есть приложение написанное на андроид грубо говоря нужно подобие его с новым дизайном(дизайн уже нарисован) [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv]https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv[/url] Контент не отобразиться в приложении ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт2 года назад