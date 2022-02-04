Ответить на несколько вопросов (программирование мобильные приложения)

Добрый день!

Для написания нескольких документов мне нужно знать ответы на некоторые вопросы.

Вопросы будут касаться переделки мобильного приложения под ПК с дополнительными доработками.

Речь идет вот об этом приложении anura.ai . Для ответа на вопросы нужно будет посмотреть код приложения. (У меня есть декомпилированная версия ).

Программировать в рамках данного заказа ничего не надо.

Но нужно развернуто ответить мне на несколько вопросов.

Список вопросов (их всего 6) пришлю тому, кто будет выполнять заказ.

За ваше время я заплачу.