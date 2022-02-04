Ответить на несколько вопросов (программирование мобильные приложения)

$10
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка565 просмотров
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Добрый день!

Для написания нескольких документов мне нужно знать ответы на некоторые вопросы.

Вопросы будут касаться переделки мобильного приложения под ПК с дополнительными доработками.

 Речь идет вот об этом приложении anura.ai . Для ответа на вопросы нужно будет посмотреть код приложения. (У меня есть декомпилированная версия ).

Программировать в рамках данного заказа ничего не надо.

Но нужно развернуто ответить мне на несколько вопросов.

Список вопросов (их всего 6) пришлю тому, кто будет выполнять заказ.

За ваше время я заплачу. 

2 года назад
Ryadens
Денис 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад