Обновление сертификатов apple для веб-приложения карт лояльности (php)

Есть веб-приложение: php + класс php-pkpass ( https://github.com/flexible-agency/php-pkpass ) , которое генерирует карточки лояльности для пользователей, которые добавляются в apple wallet . Старая лицензия apple, которую использовало приложение более не действительна.Поэтому нужно взять новые сертификаты (файлы предоставлю) и подключить их везде где требуется в приложении. Прошу откликнуться разработчиков которые уже делали что-то подобное или понимают как это делать. Пожалуйста спрашивайте если будут вопросы.