Доработка проекта на андройд

Всем привет!

Нужен толковый Android разработчик для доработки проекта.

Проект из сферы схемы для вышивания.

От разработчика хотим видеть четкое понимание и исполнение поставленных задач, соблюдение сроков, быть постоянно на связи. Должен уметь разбираться в чужом коде, писать свой код качественно с минимальным количеством багов.

Подробное тех.задание и дизайн есть.

Исходники первых двух этапов передадим на доработку выбранному исполнителю.

Готовы к работе как во t&m, так и по фиксу.

Оплата любым удобным способом.

Жду Ваших предло