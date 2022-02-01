Доработка проекта на андройд

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки586 просмотров
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Всем привет!

Нужен толковый Android разработчик для доработки проекта.

Проект из сферы схемы для вышивания.

От разработчика хотим видеть четкое понимание и исполнение поставленных задач, соблюдение сроков, быть постоянно на связи. Должен уметь разбираться в чужом коде, писать свой код качественно с минимальным количеством багов.

Подробное тех.задание и дизайн есть.

Исходники первых двух этапов передадим на доработку выбранному исполнителю.

Готовы к работе как во t&m, так и по фиксу. 

Оплата любым удобным способом.

Жду Ваших предло

2 года назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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