Установка мобильного приложения на свой смартфон.Мобильные приложенияЗадание на 3 минуты.Скачать приложение Legion Network, пройти регистрацию в системе с использованием бонусного кода QJRGg3Nbpb3e (ввести в первой строчке при регистрации). Указать рабочую почту, на почте пройти верификацию. ...
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Здравствуйте!
Требуется разработать мобильное приложение (MVP).
Краткая суть: одна категория пользователей создаёт события, вторая категория пользователей записываются на эти события.
Набор первых фичей:
регистрация/логин
пользователь заполняет необходимые поля (8-10 шт) для создания события
превью событий появляются на экране (возможна сортировка по двум признакам)
нажимая на превью, пользователь попадает в карточку события и может записаться на событие
перенаправляется на страницу оплаты
боковое меню (в нём 6-7 пунктов: данные, телефон, помощь, записаться/создать событие)
регистрация и размещение на GooglePlay и AppStore
требуется также помощь и консультация по различным вопросам, связанным с мобильными приложениями, поэтому предпочтителен опыт работы с приложениями от А до Я.
Прототип построен, логика составлена.
Отрисовано в figma.
Отдаю предпочтение исполнителям, которые смогут сделать быстро и недорого, чтобы не затягивать и не удорожать создание MVP.
Буду рад адекватным и честным исполнителям.
Спасибо.
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