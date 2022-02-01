Здравствуйте!

Требуется разработать мобильное приложение (MVP).

Краткая суть: одна категория пользователей создаёт события, вторая категория пользователей записываются на эти события.

Набор первых фичей:

регистрация/логин

пользователь заполняет необходимые поля (8-10 шт) для создания события

превью событий появляются на экране (возможна сортировка по двум признакам)

нажимая на превью, пользователь попадает в карточку события и может записаться на событие

перенаправляется на страницу оплаты

боковое меню (в нём 6-7 пунктов: данные, телефон, помощь, записаться/создать событие)

регистрация и размещение на GooglePlay и AppStore

требуется также помощь и консультация по различным вопросам, связанным с мобильными приложениями, поэтому предпочтителен опыт работы с приложениями от А до Я.

Прототип построен, логика составлена.

Отрисовано в figma.

Отдаю предпочтение исполнителям, которые смогут сделать быстро и недорого, чтобы не затягивать и не удорожать создание MVP.

Буду рад адекватным и честным исполнителям.

Спасибо.