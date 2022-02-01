Установка мобильного приложения на свой смартфон

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок1205 просмотров
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Установка мобильного приложения на свой смартфон.Мобильные приложенияЗадание на 3 минуты.Скачать приложение Legion Network, пройти регистрацию в системе с использованием бонусного кода QJRGg3Nbpb3e (ввести в первой строчке при регистрации). Указать рабочую почту, на почте пройти верификацию. Вернуться в приложение и выполнить требуемые действия.В пароле в обязательном порядке должны присутствовать минимум одна закидавшая буква, одна цифра ... https://register.legionnetwork.io/QJRGg3Nbpb3e

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2 года назад
serzhant1304
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад