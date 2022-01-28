Таргетолог для продвижения приложения в сфере образования.

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка550 просмотров
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Есть приложение в сфере образования для детей. Пока что доступно для Android. Также есть 3 рекламных видеоролика. Интересует таргетинг на основных платформах - IG, FB, YT. 

2 года назад
guest_16433686922535
2 года в сервисе
Был
2 года назад