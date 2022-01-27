Требуется сделать просто приложение xamarin (android, ios)

Суть такая

Лента видео как в тиктоке, видео загражуются по xml c cайта (который уже есть) Формат видео сделаем нужный.

Больше никаких функций не нужно, просто просмотр коротких роликов листая вниз.