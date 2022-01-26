Создать простые приложения (10шт) Android

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок951 просмотр
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Создать простые приложение Android на 1 экран. Если все пройдет хорошо то будем сотрудничать на постоянной основе. Нужно будет много таких приложений.

Важно делать все быстро.

Жду ваши предложения

Android
2 года назад
guest_16432084788558
2 года в сервисе
Был
2 года назад