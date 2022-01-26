Создать простые приложения (10шт) Android

Требуется человек с опытом работы в данной специфике. При отклике критически важно сразу в деталях расписать техническое оснащение + желаемую компенсацию за месяц работы фуллтайм/part-time.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать простые приложение Android на 1 экран. Если все пройдет хорошо то будем сотрудничать на постоянной основе. Нужно будет много таких приложений.
Важно делать все быстро.
Жду ваши предложения
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