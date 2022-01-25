Допилить мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок642 просмотра
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Необходимо доделать мобильное приложение на flutter.

бэкенд есть.

Загрузка на 50+ часов в месяц, возможно чуть больше. Agile, ежедневные дэйлики. 

Проект длительный, на несколько месяцев.

Ждем указания почасового рейта, примеров работ. Всем хорошего дня)

2 года назад
guest_16431209594225
2 года в сервисе
Был
2 года назад