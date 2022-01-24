Startup. Приложение для кафе

Всем привет! Мы работаем над стартапом, который бы упростил взаимодействие между заведениями общепита (кафе, рестораны, бары и т.д.) и их посетителями. Через месяц состоится презентация нашего проекта инвесторам, на которой нужно показать прототип приложения для телефона с минимальным функционалом. По этой причине ищем программистов, которые бы смогли за месяц разработать прототип приложения. В случае успеха презентации и получения инвестиций мы нацелены на дальнейшее развитие проекта.

Чтобы обсудить условия нашего сотрудничества - пишите.