Доработать библиотеку clubhouse-py

В рамках наших задач нужно делать скриншоты на эмуляторе раз в полсекунды, мы сталкиваемся с проблемой, что через два часа работа наше приложение падает — возможно, забивается оператива. Задача: написать приложение, которое берет любой скриншот ...
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ТЗ: Существующую библиотеку clubhouse-py (https://github.com/stypr/clubhouse-py) необходимо доработать, чтобы работали методы start_phone_number_auth, complete_phone_number_auth, get_profile,get_followers, get_following.
Первые два метода отвечают за регистрацию, после их выполнения должен создаваться аккаунт. Остальные методы должны выполняться с токенами аккаунта (user_id, user_token, user_device), полученными из метода complete_phone_number_auth.
Рабочая библиотека должна позволить зарегистрировать как минимум 1000 аккаунтов, с каждым из которых должны работать (возвращать действительную информацию не менее 10 000 запросов) указанные методы.
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