Доработать библиотеку clubhouse-py

ТЗ: Существующую библиотеку clubhouse-py (https://github.com/stypr/clubhouse-py) необходимо доработать, чтобы работали методы start_phone_number_auth, complete_phone_number_auth, get_profile,get_followers, get_following.

Первые два метода отвечают за регистрацию, после их выполнения должен создаваться аккаунт. Остальные методы должны выполняться с токенами аккаунта (user_id, user_token, user_device), полученными из метода complete_phone_number_auth.

Рабочая библиотека должна позволить зарегистрировать как минимум 1000 аккаунтов, с каждым из которых должны работать (возвращать действительную информацию не менее 10 000 запросов) указанные методы.