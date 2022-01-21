Приложение для facebook

Мне нужно создать приложение как потребительское, и прописать его на платформе facebook на движке WordPress. Сможете ли вы это сделать? Мне нужно таких 3, если вы в этом профи- займет 20-30 минут за 1 приложение. Сайт у меня есть шаблонный. Функционал должен быть самый простой, чтобы много времени не тратить на него. Пользоваться им не буду. Задача отправить на проверку данное приложение, и так же чтобы оно прошло эту проверку.