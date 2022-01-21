Приложение для facebook

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки534 просмотра
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Мне нужно создать приложение как потребительское, и прописать его на платформе facebook на движке WordPress. Сможете ли вы это сделать? Мне нужно таких 3, если вы в этом профи- займет 20-30 минут за 1 приложение. Сайт у меня есть шаблонный. Функционал должен быть самый простой, чтобы много времени не тратить на него. Пользоваться им не буду. Задача отправить на проверку данное приложение, и так же чтобы оно прошло эту проверку. 

2 года назад
guest_16427647934348
2 года в сервисе
Был
2 года назад