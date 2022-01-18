Приложение для ios и android

Создать приложение, по структуре напоминающее inDriver для доставки еды, с нуля. Локализованное для определенного города (нерюнгри). Оплата внутри приложения взымая комиссию сразу на счет заведения(Google Pay, Samsung Pay, Apple, и с карты любого банка) отслеживание доставщиков, регистрация заведений чтобы они сами размещали меню, и в любой момент могли изменить цену и меню, и т.д.

Первый раз таким занимаюсь поэтому нужна также консультация.